Toro, Moretti al Franchi per Duncan. Può riaccendersi la pista Singo

In occasione di Fiorentina-Sassuolo sulle tribune del Franchi è stato intercettato anche Emiliano Moretti, vice direttore tecnico del Torino e solito visionare giocatori in giro per l'Italia e per l'Europa. Come scrive Tuttosport, il dirigente granata si trovava a Firenze per Alfred Duncan, il centrocampista viola in scadenza nel 2024 che ieri ha giocato la sua seconda gara di fila da titolare (senza brillare...). Il ghanese però - si legge - non è contento dello scarso minutaggio che ha avuto in stagione ed è uno dei giocatori più chiacchierati in ottica Toro.