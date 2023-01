Fiorentina-Sassuolo, PAGELLE VN: Nico&Sapo decisivi dalla panchina. Male Duncan

GERMOGLI PH: 7 GENNAIO 2023 FIRENZE STADIO ARTEMIO FRANCHI SERIE A FIORENTINA VS SASSUOLO NELLA FOTO FORMAZIONE

SAPONARA 7 - Nel posto giusto al momento giusto sul retropassaggio di Ferrari, il suo diagonale di sinistro punisce Consigli all'alba del secondo tempo. Il cross per Nico Gonzalez è un cioccolatino che Nico Gonzalez per poco non scarta. E proprio Ferrari gli toglie la gioia della doppietta a portiere battuto...