Cessioni viola: Zurkowski saluta. L’Empoli si rifà con un altro scontento

La Nazione si sofferma sulle cessioni in casa Fiorentina. Infatti, è solo questione di giorni poi Zurkowski diventerà un nuovo giocatore dello Spezia. Prestito con possibile obbligo di riscatto, come abbiamo riportato in precedenza. Come sappiamo, il polacco veniva seguito anche dall'Empoli che potrebbe puntare Venuti per il mercato di gennaio. Il terzino destro però, non è convinto di voler lasciare la Fiorentina in questa sessione di mercato.