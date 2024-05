Chi è davvero Ayoub El Kaabi, lo spauracchio della Fiorentina ad Atene

Intuizione — Mancino, la sua prestanza fisica gli permetteva di giocare anche da terzino, e in quel ruolo ha cominciato a trovare regolarmente la via del gol. Visto questo feeling con la porta, alla seconda stagione da professionista con la maglia del Berkane viene spostato in attacco e fa 21 reti in totale. Questo gli vale molte chiamate, ma la sua scelta è dichiaratamente venale: va in Cina, all'Hebei Fortune di Gervinho e Lavezzi, per guadagnare tanti soldi e mettere a posto i conti della sua famiglia.

Quanto pellegrinare — Appena 5 reti nel 2018/19, poi torna nella sua Casablanca e si unisce alla causa del Wydad, dove segna 8 gol il primo anno e 26 il secondo. Arriva l'occasione di andare in Turchia, in un campionato più blasonato come la Super Lig: 18 reti per l'Hatayspor nel 2021/22, 8 nel 2022/23 prima di andare all'Al-Sadd, in Qatar, dove trova la porta altre 7 volte. Da questa stagione, a 30 anni, è all'Olympiakos per volere del presidentissimo Marinakis, che ci ha puntato forte. I numeri ci raccontano che El Kaabi è un attaccante discreto, che ha esperienza e mestiere, ma nulla di trascendentale. Ha giocato un ruolo di rilievo per la Nazionale marocchina nel percorso di qualificazione ai Mondiali 2022, ma non ha fatto parte, come i colleghi Mmaee e Tissoudali, della fortunata spedizione chiusa con il quarto posto dai Leoni dell'Atlante del ct Regragui.

Olympiakos, al posto giusto nel momento giusto — Questa è già la sua migliore campagna in assoluto: 32 reti totali, 10 in Conference League, se segna in finale batte Cyriel Dessers e diventa il recordman di reti in una singola edizione del giovane trofeo continentale. Ma è con la maglia dei greci in generale che El Kaabi funziona sotto porta, specialmente da febbraio, quando è arrivato il tecnico Mendilibar: è già il miglior bomber stagionale in campo internazionale della storia del club del Pireo con 15 centri totali contando anche i playoff e i gironi di Europa League, ed è diventato il primo africano della storia a raggiungere quota 15 centri in competizioni Uefa in una singola annata. Maturità, giusto impianto di gioco e forma fisica. No, El Kaabi non è mai stato e non sarà mai un fenomeno. Ma è al culmine della sua carriera e, ora come ora, in stato di grazia. Per cui va trattato con assoluta attenzione da parte della difesa della Fiorentina.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Fiorentina senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Violanews per scoprire tutte le news di giornata sui viola in campionato e in Europa.