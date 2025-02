Che Parisi: dal monito dell’agente alla garanzia di Palladino, c’è vita in viola

Parisi è stato uno dei migliori contro l'Inter. Peccato per la parata di Sommer sul colpo di testa di Kean su suo cross. E pensare che il suo agente Mario Giuffredi avrebbe voluto portarlo via da Firenze nel corso del mercato di gennaio

Una serata storica, magica. Perché non capita certo tutti i giorni di vincere (e farlo anche in maniera netta) contro la squadra più forte del campionato, nonché campione d'Italia. Il 3-0 rifilato all'Inter non ammette repliche. Luca Ranieri e, soprattutto, Moise Kean si prendono, giustamente, le prime pagine dei quotidiani. Sarebbe, tuttavia, un delitto (sportivo, ci mancherebbe) non sottolineare la prestazione di Fabiano Parisi .

Un motorino costante, un'autentica spina nel fianco per l'Inter. Noi, infatti, l'abbiamo premiato con un bel 7,5 in pagella. Nel primo tempo, soprattutto, è parso di rivedere il giocatore che tanto bene ha fatto con la maglia dell'Empoli. E pensare che avrebbe potuto infiocchettare la sua già ottima prestazione con il cross per Kean al 33' del primo tempo, se non fosse stata per la parata di Sommer sul colpo di testa da parte del futuro eroe della serata.