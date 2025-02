Kean-omenologia del bomber: come Moise ha svoltato alla Fiorentina dalla A alla Z

B come... Baricentro: basso, bassissimo. Provate a spostarlo voi, nemmeno le leve di Archimede quando si accovaccia sul pallone e lo protegge.

C come... Centravanti: spesso Kean aveva fatto la seconda punta nei primi anni della sua ancora giovane carriera, mente alla Fiorentina è punta unica, terminale offensivo, foce di tutti i flussi di gioco.

D come... Dio. Non lui (non arriva a tanto), ma come destinatario della sua fede. Credere in qualcosa o qualcuno aiuta.

E come... Errore: quello che molti, compreso chi scrive, avevano commesso al momento del suo arrivo, non ritenendolo il centravanti forte di cui parlava Pradè. Abbiamo sbagliato, abbiamo già fatto ammenda (personalmente e precisamente dopo Lecce) ma giova ricordarlo.

F come... Famiglia: “A Firenze ho trovato più che una famiglia, avevo bisogno di questo". Si torna all'inizio: quando stai tra chi ti vuole bene, tutto quello che fai acquista una marcia in più. E anche i momenti bui, come quello del 2023/24 legato all'infortunio che lo ha rallentato, si superano.

G come... Griddy: la fanno in tanti eh, ma lui la fa meglio quando segna. Holm del Bologna può passare a prendere ripetizioni.

H come... Hip Hop: il sopra-genere musicale in cui s'iscrive la sua trap. Che ovviamente è la nostra lettera T.

I come... Ibra: rivedetevi il gol al Genoa e poi quello di Ibra contro Toronto quando giocava in MLS.

J come... Juventus: la squadra a cui deve la sua carriera ma che, al momento di affidare a lui l'attacco, non ci ha creduto quanto doveva. Meglio per la Fiorentina.

K come... Kong: sul suo profilo Instagram c'è un gorilla, che propone spesso come emoji nei suoi post, mentre l'ormai caratteristica scrollata di spalle che esibisce dopo una giocata o un gol ha quel che di primordiale che fomenta gli animi. Una bestia, nel senso più puro e potente che possa esistere.

L come... Luca Toni: l'ultimo ad arrivare sopra i 30 gol in un campionato con la Fiorentina. Moise è a 15, non è impossibile ma serve accelerare ancora. Ce la può fare?

M come... Mosè: o Moise, in francese, che è il suo nome. Ci sta facendo vedere tutti i suoi prodigi, le acque delle difese si aprono davanti a lui.

N come... Nazionale: il duello con Retegui è serratissimo, ma noi ci schieriamo con Moise: Spalletti, a lui le chiavi dell'attacco azzurro e al Mondiale 2026 potremo dire la nostra.

O come... Obice: un pezzo di artiglieria a metà tra il cannone e il mortaio, letale quindi per tutti gli avversari. Il calcio non è una guerra, ma ci sono i cannonieri e questo lo è.

P come... Prescelto. "Chosen", il titolo del suo primo album, ma anche come si sente lui. E che gli vuoi dire?

Q come... Qualità: di Kean colpisce la potenza, ma non sarebbe lui senza alcune giocate di qualità sopraffina. Non è la primissima cosa che salta all'occhio, ma ce n'è in abbondanza.

R come... Reti. Una stagione va da agosto a maggio, sono poco più di 9 mesi; siamo a inizio febbraio e ne ha fatte 20, quindi facendo una semplice proiezione in altri 4 mesi scarsi dovrebbe arrivare a ridosso delle 40.

S come... Scommessa: finalmente il primo assist da Dodò, dopo tanti palloni non sfruttati. Ma anche come Saggezza: consapevole di averne sbagliato qualcuno di troppo, Kean ha abbassato la quota per la vacanza del brasiliano da 8 a 4.

T come... Trap: il suo stile, la sua musica. "Trap sta per trappola. E’ uno stile di musica rap che va molto di moda, è una musica particolare. Se ascolti una canzone trap, ti viene da restare dentro al beat e quel beat ti fa restare in trappola. Mi piace essere descritto in questo modo". Eccolo accontentato.

U come... Uomo: Moise ha già un figlio, una carriera avviata, forse pure due o tre con musica e moda. Ha 24 anni e ne ha passate davvero tante, arrivando alla maturità anche troppo presto. Sarà importante per lui trovare stimoli continui, ma continuando così non gli mancheranno.

V come... Viola: il colore che gli sta meglio in assoluto. O no?

W come... Wow: è l'effetto che ha fatto tante volte in campo e che speriamo farà ancora tante volte.

X come... beh, la X è difficile dai. Vogliamo fare X-Factor, visto che sembra avere qualcosa di speciale addosso?

Y come... Yamoussoukro: è la capitale amministrativa della Costa d'Avorio, il paese d'origine dei suoi genitori. Il dna dei grandi attaccanti africani della storia recente come Drogba ed Eto'o è ben visibile nelle sue movenze possenti.

Z come... Zone: quelle in cui Kean ha imparato a giocare, tra Vercelli e Asti, coi ragazzi del quartiere. E quelle a cui ha anche dedicato un brano.

