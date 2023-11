Capitano in Colombia ma esautorato, desaparecido in viola. Il paradosso Mina

L'avventura di Yerry Mina alla Fiorentina, arrivato in riva all'Arno questa estate, non può che essere definita come paradossale. Dal mondiale da assoluto protagonista del 2018 ai tanti milioni spesi dall'Everton per accaparrarselo, l'ex Barcellona ha sposato la causa viola per rilanciarsi ad alti livelli e ha rappresentato per la società gigliata una vera e propria occasione di mercato, essendo arrivato a parametro zero. La più classica delle scommesse, insomma, per alcuni aspetti anche assimilabile a quella che sempre la Fiorentina ha brillantemente vinto con Arthur, diventato vero e proprio faro del centrocampo. Il pittoresco Mina, invece, per ora rappresenta più il fanalino di coda in casa Viola. Il colombiano ha raccolto la miseria di 2 minuti (!), recuperi esclusi, in campo con la sua nuova maglia, complice anche un brutto infortunio occorso in Nazionale che lo ha tenuto fuori per oltre un mese. Un fatto che anche Italiano ha digerito poco volentieri.