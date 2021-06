Borghi a VN: “Burdisso ha le idee chiare, ve lo racconto”. Su Sergio Oliveira…

Gattuso, il mercato e, soprattutto, un parere su Nicolas Burdisso, che sembra essere vicino ad insediarsi nella società Viola. Stefano Borghi ci ha detto la sua opinione su tanti temi

Filippo Caroli

Grande conoscitore di calcio internazionale e una delle voci più famose nel panorama dei telecronisti italiani. Stefano Borghi, oggi giornalista per DAZN, ha concesso un'intervista in esclusiva ai nostri microfoni. In una piacevole chiacchierata, abbiamo avuto modo di chiedere la sua opinione su diversi temi riguardanti la Fiorentina. Dal nome di Burdisso per la dirigenza, al mercato, passando per la questione della permanenza non così certa di Ribery. Ecco le sue dichiarazioni:

Stefano, la notizia di oggi è di un Nicolas Burdisso, ex DS del Boca, che pare esser pronto ad entrare nella società Viola al fianco di Pradè.

"Burdisso è un uomo di calcio con grande esperienza e con delle idee molto chiare. In Argentina ha fatto un buon lavoro e certamente è determinato. Io in lui ho sempre visto una persona che ha delle cose significative da dare al mondo del calcio. Avere già avuto esperienza in un club complesso e grande come il Boca Juniors fa sì che sia uno 'svezzato'. Dovesse arrivare a Firenze come direttore sportivo sarebbe certamente una figura molto utile. Ripeto, Burdisso è un professionista che sa il fatto suo".

Gattuso sulla panchina gigliata ti piace? Può essere l'uomo giusto per ripartire?

"Penso sia un bel segnale di rilancio. È un allenatore di fascia importante. Quanto ha fatto a Napoli nell'ultimo anno e mezzo parla in modo emblematico. Ha preso in mano una squadra sconquassata e ha vinto subito la Coppa Italia. Credo abbia fatto vedere idee di calcio di livello, al netto delle tante difficoltà avute in questa stagione. Per me è un arrivo importante che dà una stabilità in panchina che a Firenze manca ormai da qualche anno. La vedo come una mossa forte per dire: 'Le ultime due stagioni sono il passato, ora bisogna crescere'".

Che cosa ti aspetti dal mercato Viola? Si parla moltissimo di Sergio Oliveira...

"Credo ci siano diverse cose da fare. Il mercato della Fiorentina, così come per praticamente tutti gli altri club, dovrà essere prima di tutto basato su chi se ne va. In questo senso, confermare Vlahovic sarebbe una pietra fondamentale. La rosa deve essere rinforzata, soprattutto in certe zone di campo. Penso ai terzini e ai centrocampisti, magari proprio nella figura di Sergio Oliveira, un vertice basso che organizza il gioco. I Viola hanno molti elementi in mezzo al campo che però sono molto simili fra loro come Castrovilli e Bonaventura. Oppure figure come Amrabat che si esprimono al meglio in un sistema tattico diverso rispetto a quello messo in campo dai gigliati. Sergio Oliveira è un calciatore di spessore internazionale, farebbe molto bene nella rosa della Fiorentina".

Si discute molto sulla questione Ribery e sul fatto che potrebbe dire addio a Firenze, la società dovrebbe privarsene?

"Quello che posso dirti è che, da appassionato di calcio, se gioca Franck io sono contento. Ho fatto la telecronaca di Fiorentina-Napoli e ho visto un Ribery ancora in grado di accendere. C'è da capire come ragionerà la società, però. Quello che credo è che si arriverà ad una soluzione condivisa. Quando hai un capitale come il francese che ha una storia straordinaria alle spalle ed un forte grado di incisività nello spogliatoio, serve fare una valutazione complessiva. Se l'ex Bayern sta bene, sente di avere ancora qualcosa da dare e trova con il nuovo tecnico la giusta chiave per dosarne l'impiego, allora potrà essere un valore utile. Ma dipende tutto da cosa si vuol fare".