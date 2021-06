Settimana clou per Ribery: ingaggio e impiego, tutti i dubbi sul francese

Il futuro di Ribery è ancora tutto da scrivere: fra ingaggio e possibile impiego a 38 anni, sarà una settimana decisiva per il futuro

Crescono i sospetti. Vedere Ribery ancora a Firenze solo una semplice suggestione? Una cosa è certa: questa sarà la settimana della verità. Ne parla oggi il Corriere Dello Sport, che ricorda come il francese abbia lasciato Firenze direzione Germania, in vacanza. A breve tutto diverrà più chiaro sul futuro del francese e si conosceranno le scelte di entrambe le parti: secondo il quotidiano, però, il suo destino in viola è in bilico. Non ci sono dubbi: per lui la Fiorentina è ancora la priorità e lo ha fatto capire a più riprese, ma resta un nodo ingaggio da limare. Decisamente troppi i 4 milioni fin qui percepiti: l'accordo potrebbe essere per la metà. Accanto a questo anche la modalità di impiego e la sua centralità o meno nel progetto. A 38 anni, Ribery ha ancora voglia di giocare e di mostrare la sua qualità: l'incontro con Gattuso dei giorni scorsi ha avuto buoni risvolti ma non risolutivi. Ad ogni modo, manca ancora poco per scoprire che ne sarà del suo futuro vestito di viola.