Bianco oggi incontra il suo passato, ma il futuro sarà alla Fiorentina?

Oggi ci sarà il secondo test per Palladino e gruppo squadra, alle 20 contro la Reggiana ( ECCO DOVE VEDERLA ). Non sarà semplicemente un'amichevole però per Alessandro Bianco , centrocampista 2002 di proprietà della Fiorentina , nella scorsa stagione in prestito alla squadra emiliana. 35 le presenze collezionate da titolare , un vero e proprio perno del centrocampo di Alessandro Nesta (ora al Monza al posto di Palladino), condite da 2 gol e un assist. Oggi molto probabilmente sarà titolare contro il suo passato, sia per assenza di centrocampisti, sia per dimostrare il suo valore

Oggi titolare, ma il suo futuro dove sarà?

La sua permanenza a Firenze è tutt'altro che scontata, per questo oggi per lui può essere un'occasione unica. La Fiorentina a centrocampo dovrà investire molto, vista la partenza di elementi essenziali della scorsa stagione (Arthur, Bonaventura, Duncan) e i soli Mandragora, Amatucci e lo stesso Bianco in rosa (FORSE BARAK IN MEDIANA?). Se dovessero arrivare due centrocampisti di spessore, Bianco nelle gerarchie di partenza finirebbe quarto, dietro Mandragora, visto il centrocampo a due utilizzato da Palladino (almeno di partenza). Non il massimo per un ragazzo del 2002, in ascesa dopo l'ottima stagione di Serie B. La sua permanenza in rosa può essere utile anche per le liste (QUI QUELLE COMPLETE), poiché andrebbe ad occupare la lista B, cioè quella dei ragazzi U22, per la quale non ci sono limiti. La situazione è delicata, la Fiorentina e Palladino stanno valutando bene il da farsi, per il bene del ragazzo e per non smarrire un patrimonio della società. Le prossime settimane saranno decisive. In attesa di altri colpi a centrocampo, Bianco sarà il titolare della Fiorentina in queste amichevoli.