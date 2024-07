Fiorentina-Reggiana alle 20: le info per i tifosi e dove vedere l’amichevole

Ci sarà oggi la seconda amichevole delle otto programmate per la Fiorentina (QUI IL CALENDARIO COMPLETO). Alle 20, la squadra di Palladino, scenderà in campo allo Stadio "Curva Fiesole" per affrontare la Reggiana di Viali. Primo test di livello per il tecnico campano, nel quale potrà provare il suo 3-4-2-1. Per chi volesse andare a vederla al Viola Park, l'ingresso ha un costo di 10 euro, con l'unica eccezione: Non è consentita la vendita dei tagliandi per i residenti nella provincia di Reggio Emilia. Per chi invece vuole stare a casa o non può andare al Viola Park, l'unico modo per vederla sarà su DAZN, sia in streaming che sul canale TV.