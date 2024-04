Italiano non va bene, ma nemmeno gli altri. Questo allenatore mancherà eccome

Ancora una volta, dopo un'altra sconfitta della Fiorentina, si sono scatenate le critiche all'allenatore. Partendo, come spesso accade, da un atteggiamento troppo spregiudicato da parte di quella fetta del tifo viola che considera l'ex tecnico dello Spezia come il principale responsabile dei mali di questa squadra. Il principale colpevole dopo l'ennesima semifinale di Coppa Italia,la qualificazione agli ottavi di Conference e una stagione conclusasi con due finali. Insomma, il capro espiatorio per eccellenza. Eppure il pensiero di chi siede alle spalle di Italiano sembra abbastanza diffuso nella piazza fiorentina. Ma allo stesso tempo, se chiedete chi sarebbe il tecnico ideale per il futuro viola, tutto tace. Italiano non va bene, ma nemmeno gli altri. E allora chi allenerà la Fiorentina? Obiettivamente, preferire un Gilardino, Palladino o chi per loro a Vincenzo Italiano sembra impossibile. E lo dice il campo. Inoltre, la Fiorentina non si ferma all'ex tecnico dello Spezia, ma la sensazione attuale è che l'addio di Italiano sarà uno dei più rimpianti nella storia viola. Forse non all'inizio, ma nel lungo termine sarà un costante motivo di rimpianto. Ovviamente, questi sono solo pronostici pronti per essere smentiti, ma sembra davvero complicato immaginare uno scenario diverso. Giusto per fare chiarezza, Beltran era esausto. Per questo Italiano ha optato per il cambio con Nzola. Ma poco importa, la strategia dell'etichettamento non si smentisce mai.