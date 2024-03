Florenzi contro un tifoso viola: “Vieni in campo se hai il coraggio”

Curioso episodio capitato ieri nel pre partita di Fiorentina-Milan. Durante il riscaldamento dei rossoneri, Alessandro Florenzi, terzino classe 91', si è preso a "parole" con un tifoso della Fiorentina, pronunciando frasi come "scendi in campo sei hai il coraggio". Il tutto è terminato sul nascere, ma il giocatore rossonero si è lamentato in conferenza stampa dell'accaduto: "Nel riscaldamento di oggi ho litigato con un tifoso della Fiorentina. In un ambiente sano, come quello che può essere Firenze, mi ha detto talmente tante cattiverie su quello che potevo essere io, sulla mia romanità, sul mio fisico, che non è una cosa giusta per me. Chiaramente non è uguale al razzismo. Noi giocatori abbiamo tutte le telecamere addosso e non portiamo a casa 11 bambini all’ingresso in campo, perché noi siamo di esempio a tutti affinché non ci siano mancanze di rispetto in campo e fuori dal campo".