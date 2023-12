Evitare un Torreira-bis: 20 milioni di motivi per riscattare questo Arthur

20 milioni di motivi

Arthur è in prestito alla Fiorentina, con diritto di riscatto a 20 milioni. Il brasiliano ha un contratto fino al 2026 con la Juventus, con un futuro ancora da decifrare. Mentre Pastorello parla di semplice accordo di facciata, sgonfiando il valore del giocatore, Giuntoli non sembra considerare il brasiliano parte centrale del prossimo progetto, anzi. In casa bianconero si aspettano notizie dal Viola Park, per capire se il riscatto sarà o meno sostanzioso. Adesso la palla passa la giocatore, perchè i 20 milioni sono considerati eccessivo in casa Fiorentina, per non parlare poi dell'ingaggio che quasi raggiunge i 5 milioni. Serve un sacrificio importante da parte del brasiliano per poter continuare la sua avventura a Firenze. Spalmare quella cifra per più anni di contratto potrà esser una soluzione, con i consueti bonus a rendere il tutto più semplice. Dobbiamo dirlo, i motivi per far continuare il matrimonio tra Arthur e la Fiorentina sono tanti. Al di là dei 20 milioni, che nel calcio di oggi e per un giocatore del genere, non sembrano così eccessivi, l'ambiente viola si calza a pennello al giocatore. Vero, potranno arrivare offerte da club che ambiscono a posizioni più alte di quella della Fiorentina, ma sembra difficile immaginare una squadra capace di mettere al centro del progetto Arthur dopo anni negativi. Sembra quindi tutto apparecchiato per vedere ancora il brasiliano in maglia viola, ma guai ai colpi di scena. La Fiorentina dovrà evitare di ripetere un altro caso alla Torreira. Errare è umano, perseverare...