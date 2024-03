A Torino si è inceppata la Fiorentina. Maccabi e Roma, ecco cosa mi aspetto

Dico poi una cosa controcorrente, l’espulsione di Ricci non so fino a che punto abbia danneggiato il Torino o la Fiorentina. Juric ha fatto, giustamente, le barricate. Ha quasi rinunciato a giocare per portare a casa il pari e la Fiorentina ha trovato davanti un muro. In undici contro undici i granata avrebbero dovuto provare a vincere e per farlo, di conseguenza, alzare il baricentro con prevedibili maggiori spazi per i viola.

Sul muro granata, invece, s’è schiantata la Fiorentina e tatticamente mi chiedo se sia stato giusto mettere così tanti attaccanti, tenere così tanti giocatori nella metà campo avversaria intasando ancora di più gli spazi o forse non sarebbe stato meglio abbassare un po’ la squadra per indurre il Toro a uscire almeno di qualche metro. Dettagli. A un certo punto Italiano ha messo anche Mandragora in difesa al posto di Ranieri e quelli che hanno urlato alla novità, all’idea, alla trovata, criticando la cessione di Mina che a loro volta criticavano, dovrebbero invece sapere che l’ex juventino ha giocato spesso in quel ruolo quando era a Udine. Ha fatto anche il centrale nella difesa a tre. Continuo a pensare che il calcio non sia per tutti… Pazienza.

Comunque, la Fiorentina avrebbe dovuto e potuto fare di più. Questo è ovvio. Il passo indietro è evidente e le preoccupazioni sullo stato complessivo di questa squadra sono tornate. Da portare a casa c’è comunque un punto e visto che a Torino hanno vinto solo Lazio e Inter, se non fosse per la prestazione grigia e la superiorità numerica… Restano cinque i punti in più dell’anno corso. La delusione deriva dal timore, però, che la vittoria con la Lazio possa essere stata un episodio, il Torino ha riportato i dubbi, i timori e fatto evaporare le speranze di una vera ripartenza nel momento cruciale della stagione. Come sta la Fiorentina?

La domanda torna a girare prepotentemente e la mancanza di continuità di prestazioni torna a preoccupare. Domenica c’è la Roma, ma prima, giovedì, torna la Conference a Budapest contro il Maccabi Haifa. Gara ideale, forse, per aiutare a ritrovare convinzione, autostima e il calcio vero di Italiano, approfittando magari della qualità viola superiore all’avversario e del fatto che in Europa probabilmente conoscono meno i meccanismi. Facile prevedere turnover con Quarta, Faraoni, Parisi, Duncan, Ikonè e forse Nzola visto che Belotti ha giocato molto e non c’era più abituato. Ci provo: Terracciano, Faraoni, Quarta, Ranieri, Parisi; Duncan, Mandragora; Nico, Beltran, Ikonè; Nzola.

Domenica in notturna c’è la Roma. Beltran sarà squalificato, tornerà sicuramente a disposizione Kouamè dopo la coppa d’Africa e la malaria e attenzione, attenzione, dopo quasi un anno tra i convocati potrebbe esserci anche Castrovilli che ieri ha giocato sessanta minuti con la Primavera. Non vuole rinnovare, ma nel finale di stagione la sua qualità potrebbe anche far comodo.

Intanto è arrivata la proroga fino al 2028 per la conclusione dei lavori di restauro dello stadio. Una grande notizia: la Fiorentina non dovrà più lasciare Firenze. Ora ci sono ampiamente i tempi per allestire i cantieri per step senza sfrattare i Viola, neppure nel 2025. Il cronoprogramma e i progetti andranno rivisti o ritoccati, ora i tempi consentono anche la ricerca dei circa 100 milioni mancanti per partire con l’ultima parte dei lavori con le risorse totali per la copertura totale. La Fiorentina non si è espressa pubblicamente, lo farà quando avrà capito i tempi esatti per la conclusione dei lavori, l’importo dell’affitto che dovrà pagare per il nuovo stadio (circolavano cifre assurde), quando saprà da chi o da dove arriveranno i milioni mancati che sono parte fondamentale per non rimanere in sospeso.

