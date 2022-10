Milenkovic: “I gol contro Basaksehir erano evitabili. Infortunio? Ora…”

Nikola Milenkovic ha preso parte con mister Italiano alla conferenza stampa di presentazione di Fiorentina-Basaksehir , match valido per la 5° giornata del gruppo A di Conference League (GUARDA QUI RISULTATI E CLASSIFICHE) . Ecco le sue parole.

I gol che abbiamo preso erano evitabili. Abbiamo fatto un buon primo tempo all'andata contro il Basaksehir, ma giochiamo contro una squadra forte. Siamo comunque concentratissimi per domani.

Come si esce da un momento di difficoltà?

In questo periodo si esce solo uniti dalle difficoltà. Il calcio è uno sport collettivo, bisogna stare sulla stessa barca. Si deve essere ambiziosi e credere nei nostri mezzi. Contro l'Inter siamo partiti male ma abbiamo avuto una grande reazione di squadra. Ribaltarla contro l'Inter non è facile. Dobbiamo andare avanti e stare positivi. Se c'è una cosa buona delle partite in sequenza è che abbiamo subito l'occasione di rimediare.