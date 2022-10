Italiano: “Basaksehir banco di prova. Nico? Non si sente al 100%, va rispettato”

Le parole del tecnico viola alla vigilia di Fiorentina-Instanbul Basaksehir

Il tecnico dei viola Vincenzo Italiano è intervenuto dalla sala stampa del Franchi per presentare la partita di giovedì 27 ottobre Fiorentina-Instanbul Basaksehir valida per la 5° giornata del gruppo A di Conference League (GUARDA QUI RISULTATI E CLASSIFICHE). Ecco le sue dichiarazioni.

Obiettivo per la gara di domani: "Dobbiamo cercare di vincere questa partita e mettere in difficoltà gli avversari. Abbiamo i mezzi e le potenzialità per farlo. Cercare di fare nostra la gara e poi vedere se abbiamo i mezzi per fare più gol possibili. E’ una gara difficile, con una squadra tosta che gioca bene"

Condizioni di Nico Gonzalez: "Non è a disposizione per domani. Ancora non è al 100%, ha accusato questo dolore che non lo fa stare bene. Non penso ad altro che ascoltare i miei ragazzi e sentire le loro sensazioni. Al momento non si sente in grado di scendere in campo. Mondiale condiziona? Non credo che ci sia qualcuno un mese prima pensi a qualcosa che deve arrivare. Nessuno, e metto la mano sul fuoco su questo, può pensare di non giocare con il proprio club e lo penso anche di Nico. E' un ragazzo genuino che vuole stare al 100% e nella sua mente ancora non lo è, va rispettato"

Sugli avversari: "E' una squadra forte in fase difensiva che concede pochi gol. Se noi saremo bravi a sfruttare quello che ci concedono potremo evidenziare le loro lacune. Saremo messi alla prova, quella di scardinare una difesa che lavora bene e che in Conference ha subito ancora zero gol"

Sulle diverse soluzioni offensive: "Cerchiamo di concentrarci partita dopo partita. Abbiamo cercato di cambiare mentalità e domani i ragazzi che sono a disposizione sanno che devono dare tutto. A prescindere dal modulo, l'atteggiamento deve essere diverso rispetto all'approccio e il finale contro l'Inter. Abbiamo dimostrato di saper variare il modo di attaccare davanti, come fatto durante la sfida contro i nerazzurri. Non so se domani può essere un'occasione per lavorare su qualcosa di diverso... Intanto cerchiamo di partire dalle nostre certezze cercando poi di aggiungere quello che stiamo apprendendo partita dopo partita"

Jovic dietro a Cabral: "Stiamo cercando di lavorare anche su qualche alternativa importante cercando di rimediare al problema del gol. Nelle ultime partite abbiamo dato un segnale con 5 gol agli scozzesi e 3 all'Inter. Quella di Jovic e Cabral insieme è una soluzione perchè i ragazzi sanno legare e sanno muoversi. Dobbiamo cercare però di equilibrare il tutto. Il nostro modulo è collaudato, ma stiamo cercando variazioni e i ragazzi stanno rispondendo positivamente. Ripeto, segnare tre gol contro una difesa forte è un grande merito"

