VN – Allenamento pre-Başakşehir: out Nico e Zurko. In due svolgono personalizzato

La Fiorentina prepara la sfida contro l'Instabul Başakşehir. Questa mattina sta andando in scena l'allenamento della squadra gigliata che per i primi minuti potrà essere seguito anche dalla stampa. Secondo quanto raccolto da Violanews, presente sul posto, alla seduta odierna non prenderanno parte Nico Gonzalez e Zurkowksi che stanno svolgendo un lavoro in palestra. Oltre a questi due assenti, da segnalare che anche Sottil e Maleh stanno svolgendo un lavoro personalizzato. Timidi segnali di ripresa quindi per l'esterno italiano ormai da tempo costretto ai box per un infortunio alla schiena. Per il marocchino, invece, da capire quali siano i problemi che a questo complicano una sua presenza per la sfida di domani.