Fiorentina-Twente, arrivano 2.000 tifosi olandesi: scatta l’ordinanza anti alcol

Punto sull'ordine pubblico in vista della gara di domani su La Nazione. Oggi la riunione decisiva in Prefettura, in pratica poche ore prima dello sbarco a Firenze delle prime avanguardie di tifosi olandesi del Twente , dati in arrivo specie con van e aerei. Ne sono attesi - si legge - in tutto oltre 2000/2200, il settore ospiti è dato al completo. Il Twente non viene indicato tra le società con frange di tifoserie particolarmente accese, ma il piano dell’ordine pubblico sarà comunque calibrato sui match di cartello al Franchi .

Al Vespucci vigileranno i primi addetti Uefa e gli addetti alla sicurezza dei due club. E naturalmente la polizia a tenere discretamente sotto controllo gli arrivi. Niente stato di allerta, ma massima attenzione anche per evitare infiltrazioni di eventuali "teste calde" e di gente senza biglietto. Inizio della partita alle 21 e di sicuro massima attenzione sarà prestata ancora una volta nel vietare approvvigionamenti alcolici. Anche in base a precedenti provvedimenti adottati in casi analoghi, la direzione è quella di vietare dalla metà del pomeriggio, fino al mattino presto del giorno successivo alla partita, la vendita per asporto, fissa e ambulante, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e di ogni altra bevanda in vetro o lattine, in centro ed entro l’area delimitata dai viali. Stringente il provvedimento in zona stadio, che dovrebbe scattare il giorno della partita, dalle 14 e fino alle 6 del 19 agosto.