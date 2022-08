Italiano prepara l’asso nella manica: Nico Gonzalez scalda i motori

Se c'è un calciatore da cui ci si aspetta un salto di qualità nel corso di questa stagione è senz'altro Nico Gonzalez. L'asso nella manica di Vincenzo Italiano, lo definisce così stamani il Corriere Fiorentino. Già, perché l'argentino è stato tenuto a riposo contro la Cremonese proprio in vista del match con gli olandesi. Del resto, che Nico Gonzalez sia il giocatore più importante della Fiorentina, non è testimoniato soltanto dai soldi spesi un anno fa per strapparlo allo Stoccarda. C’è, per esempio, quanto visto nel corso di tutta la preparazione. Arrivato ad un bivio importantissimo della sua carriera l’argentino si è presentato in ritiro tirato a lucido. Consapevole, lui per primo, di dover fare qualcosa in più rispetto alla sua prima stagione italiana. L’anno scorso Nico ha chiuso con 39 presenze tra campionato e Coppa Italia, condite da 7 gol (in Serie A) ed 1 in coppa. A questi, l’argentino ha aggiunto 9 assist complessivi. Un bottino non esaltante, dal punto di vista realizzativo. Il mister, sempre attento a giocare sulle motivazioni, quest’estate ha lanciato una vera e propria sfida all’argentino. Vuole che vada in doppia cifra in campionato e, per aiutarlo, l’ha investito anche del ruolo di rigorista.