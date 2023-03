Sivasspor, Calimbay: “Domani sarà difficile, ma abbiamo un vantaggio”

L'allenatore del Sivasspor in vista della Fiorentina

Matteo Bardelli

Le parole in conferenza stampa dell'allenatore del Sivasspor, Riza Calimbay, alla vigilia della sfida di Conference League contro la Fiorentina. Di seguito le sue risposte date.

"Domani sarà una partita difficile, ma siamo in Europa da tre anni e sappiamo il valore delle squadre che arrivano in queste competizione. Siamo arrivati qua da leader del nostro gruppo e questo penso che sia una cosa a nostro vantaggio".

Sulla loro idea di gioco — "In trasferta in Conference League ne abbiamo giocate diverse e perse solo una. Abbiamo in mente una precisa idea di gioco, per sfruttare nel migliore dei modi le nostre caratteristiche in attacco".

Sui tanti impegni — "Ci sono delle differenze tra la Conference League e la Super Lig. Dobbiamo pensare a portare avanti tutti i nostri obiettivi. A volte servirebbe più tempo per recuperare da una partita all'altra, perché giocando ogni 2/3 giorni non ce ne resta molto. Con tutte queste competizioni c'è bisogno di una rosa molto ampia e questa cosa ci mette in difficoltà".

Sulla Fiorentina — "Non abbiamo paura di nessun giocatore in particolare, ma della partita in sé. Sappiamo che il loro centrocampo e l'attacco sono molto forti. La Fiorentina è una delle migliori squadre in Italia e vincere contro il Braga non è cosa così facile. Noi dobbiamo pensare solo ad andare avanti e cercare di ottenere punti".