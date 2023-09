VN – Sabiri, bocciato da Italiano: tutti i dettagli sulla cessione

Quello tra la Fiorentina e Sabiri è un rapporto che si interrompe subito, con la cessione imminente del giocatore in Arabia. La formula, come raccolto dalla nostra redazione, sarebbe un prestito con diritto di riscatto a 3 milioni. Con uno stipendio simile a quello che percepiva a Firenze, con qualche bonus in più, Sabiri lascia Firenze. Confermata la nostra indiscrezione, riportata sul nostro sito da qualche settimana.Tra l'altro, si erano mosse anche squadre portoghesi e turche, ma il, giocatore ha scelto l'Arabia. Gli zero minuti in gare ufficiali e il rapporto complicato con Italiano hanno messo le basi per questa cessione.