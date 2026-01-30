Il Torino ha chiesto informazioni per Luca Ranieri. Dopo il pesante ko per 6-0 contro il Como, il club granata si è mosso alla ricerca di rinforzi difensivi e tra i profili valutati c’è anche quello del centrale della Fiorentina.
VIOLA NEWS calciomercato VN – Torino, niente Ranieri: l’ex capitano resta alla Fiorentina
VN – Torino, niente Ranieri: l’ex capitano resta alla Fiorentina
Il Torino ci ha provato per Luca Ranieri, ma l'ex capitano della Fiorentina resterà a Firenze, almeno fino a giugno
Ranieri, nelle ultime settimane, sta trovando sempre meno spazio nelle rotazioni di Paolo Vanoli (le parole di Vanoli a riguardo). Una situazione che non è passata inosservata e che ha spinto il Torino a fare un primo sondaggio esplorativo con la società viola.
