Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS calciomercato VN – Torino, niente Ranieri: l’ex capitano resta alla Fiorentina

non si muove

VN – Torino, niente Ranieri: l’ex capitano resta alla Fiorentina

VN – Torino, niente Ranieri: l’ex capitano resta alla Fiorentina - immagine 1
Il Torino ci ha provato per Luca Ranieri, ma l'ex capitano della Fiorentina resterà a Firenze, almeno fino a giugno
Nicolò Schira

Il Torino ha chiesto informazioni per Luca Ranieri. Dopo il pesante ko per 6-0 contro il Como, il club granata si è mosso alla ricerca di rinforzi difensivi e tra i profili valutati c’è anche quello del centrale della Fiorentina.

Ranieri, nelle ultime settimane, sta trovando sempre meno spazio nelle rotazioni di Paolo Vanoli (le parole di Vanoli a riguardo). Una situazione che non è passata inosservata e che ha spinto il Torino a fare un primo sondaggio esplorativo con la società viola.

Leggi anche
Fiorentina 2025/26, il mercato di gennaio e il 7° monte ingaggi in Serie A
In difesa due pesi e due misure: Comuzzo in difficoltà, ma paga Ranieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA