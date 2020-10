VN – Nuovi contatti per Milik: apertura totale del Napoli, il giocatore valuta l’offerta viola

Mercato viola in continua evoluzione nelle ultime ore. Si registrano nuovi contatti in mattinata per Arek Milik, attaccante del Napoli in uscita da inizio sessione nonostante le trattative (saltate) con Juventus, Roma e Tottenham. Apertura totale del club di De Laurentiis alla cessione del polacco, che sta valutando la proposta viola. I club spingono per trovare l’intesa, intermediari al lavoro. Napoli fiducioso, anche perché la permanenza in azzurro significherebbe per Milik rischiare una stagione, quella che porta agli Europei, da fuori rosa.