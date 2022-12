VN – Amrabat-2027, la Fiorentina prova il rinnovo. Ma c’è l’offerta Liverpool

La stella di Sofyan Amrabat brilla al mondiale in Qatar e i riflettori del mercato si accendono sempre di più attorno al centrocampista marocchino. Ad oggi la squadra più interessata al mediano viola è il Liverpool, che già prima della rassegna qatariota si era mossa direttamente con Jurgen Klopp. I Reds fanno sul serio e sabato manderanno un emissario all'Al-Thoumana Stadium di Doha in occasione del quarto di finale tra Marocco e Portogallo, per poi formalizzare un'offerta alla Fiorentina. I viola valutano l'ex Bruges e Verona almeno 40 milioni, ma l'intenzione è quella di resistere e provare a rinnovare il contratto in scadenza nel 2024 (con opzione unilaterale per allungare fino al 2025). Il club di viale Fanti vuole però rilanciare e legarsi ad Amrabat fino al 2027 con un contratto da 3,2 milioni annui. Basteranno? Più brilla al Mondiale più diventa tosta…