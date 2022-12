VN – Terzic, il Bologna fa sul serio: stipendio triplicato e posto da titolare

Ieri al Franchi in occasione dell'amichevole tra Fiorentina e Always Ready c'era uno spettatore d'eccezione, pronto a fare un'offerta alla Fiorentina per Aleksa Terzic. Il Bologna infatti sarebbe interessato al terzino serbo, che quest'anno è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante su entrambe le corsie difensive viola, ma il cui contratto è in scadenza nel 2024. La Fiorentina non è convinta di cederlo, visti i minuti che Vincenzo Italiano gli ha concesso sia in campionato che in Conference, ma c'è un aspetto da non sottovalutare: Terzic infatti è uno dei giocatori meno pagati della rosa, e in rossoblu andrebbe a triplicare il suo stipendio con un posto da titolare quasi garantito. Per restare l'entourage chiede il rinnovo con adeguamento sostanzioso, altrimenti può consumarsi l'addio.