VN – Igor, tutto fermo per il rinnovo. Il difensore attende la proposta viola

La seconda parte della scorsa stagione è stata ai limiti della perfezione, tanto che in estate il Rennes era pronto a sborsare circa 20 milioni per portarlo ai rossoneri di Bretagna. Quest'anno invece non è stato il solito Igor per colpa di qualche problema fisico lo ha condizionato nella prima parte della stagione, ma piano piano l'ex Spal e Salisburgo sta tornando ai suoi standard. Il difensore brasiliano ha archiviato il 2022 in crescita, ma con l'inizio del nuovo anno si aspetta che la Fiorentina lo faccia sentire importante: il classe '98 spera infatti che il club viola chiami per ridiscutere il nuovo contratto, anche se la Fiorentina ha già un'opzione per estendere fino al 2025. L'obiettivo di Igor e del suo entourage è però un altro, ossia quello di un rinnovo più lungo e di un adeguamento economico: il valzer dei rinnovi in casa viola sembra ufficialmente aperto...