Vlahovic incedibile, con o senza rinnovo. I viola non mollano: le ultime

L'attaccante serbo piace da morire all'Inter (anche alla Juve, al Tottenham e a molti altri), ma la Fiorentina fa muro

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà parla delle alternative prese in considerazione in casa Inter nel caso in cui Romelu Lukaku dovesse partire direzione Londra. Anche secondo il giornalista i nomi presi in considerazione dalla dirigenza nerazzurra sono due: Duvan Zapata , il preferito, e Dusan Vlahovic .

Il profilo del serbo piace da morire (anche alla Juve, al Tottenham e a molti altri) se non fosse che la Fiorentina non molla di un centimetro. Ha offerto tanti soldi per il rinnovo (oltre tre milioni a stagione) e metterebbe anche una clausola rescissoria da 70-80 milioni. Vlahovic ha aperto, ma non ha ancora firmato. E anche se non ci fosse nero su bianco, la Fiorentina - fino a prova contraria - non avrebbe intenzione di privarsene.