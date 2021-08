Tuttosport: “Vlahovic, la Fiorentina spara alto, Inter offre contropartite”

La Fiorentina non ci sente per Vlahovic, nonostante i sondaggi dell'Inter che potrebbe pensare di offrire contropartite gradite ai viola

Anche Tuttosport si occupa della vicenda che riguarda la possibile cessione di Lukaku al Chelsea e, di riflesso, le attenzioni per Dusan Vlahovic . Da mesi un tema scottante per via del contratto in scadenza nel 2023. Commisso ha chiesto ai suoi dirigenti di chiudere, ma finora l’intesa non è stata firmata. Prolungamento almeno fino al 2025, con un ingaggio da quasi 3 milioni. Un’offerta importante che l’Inter però potrebbe garantire senza problemi al serbo.

La Fiorentina ha già respinto sondaggi di diversi club italiani ed europei, con una richiesta di almeno 60 milioni per cederlo. Nelle trattative per il rinnovo le parti stanno parlando anche di inserire una clausola di rescissione da 65-70 milioni. Per sedersi al tavolo serve questa cifra, a meno che l’Inter non provi a inserire una contropartita. Come il solito Pinamonti o soprattutto Sensi, corteggiato dal club viola. L’inizio del campionato si avvicina, la Fiorentina non può permettersi di cedere il suo centravanti senza avere il tempo di trovare un sostituto.