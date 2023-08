Un ‘avvoltoio’ per la Fiorentina: Christensen è pronto al riscatto in viola

Accanto alla rivoluzione in attacco, in casa Fiorentina il mercato prosegue spedito. Le prossime ore saranno infatti le prime da calciatore viola anche per Oliver Christensen , che sarà in città per visite e firma e cominciare il suo nuovo percorso. Il portiere classe 1999, ex Hertha Berlino, affiancherà Terracciano alla difesa dei pali e - ricorda il Corriere Dello Sport - sarà in gran forma visto che la Zweite Bundesliga in Germania è iniziata a fine luglio, giocando due gare dall'inizio.

Un occhio al futuro

Per lui Commisso ha sborsato 6 milioni, una spesa importante soprattutto in ottica futura. A 24 anni Christensen può rappresentare un investimento a lungo termine per diventare punto di riferimento, magari anche per la Danimarca. Il quotidiano ricorda i termini dell'accordo: contratto fino al 2028 con opzione per un'altra stagione. Si giocherà da subito il posto con Terracciano, ma partirà dietro e avrà comunque modo di scendere in campo nelle varie competizioni. È vero che il suo curriculum ha la "macchia" della retrocessione, ma non sono sue le colpe della debacle dell'Hertha. Questo, se non altro, contribuirà però alla grande voglia di rivalsa del portiere in un campionato importante come la A. In Germania era già diventato un idolo, con tanto di Christensen-dance e il soprannome "Avvoltoio di Kerteminde" per la sua apertura delle braccia. Insomma, le premesse non sembrano niente male.