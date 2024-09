Abdelhamid Sabiri, alla fine, prepara le valigie e saluta di nuovo la Fiorentina per una nuova destinazione in prestito. Dopo le tante voci che si erano rincorse nelle ultime settimane, alla fine arriva l'ufficialità per quanto riguarda il suo trasferimento. Il marocchino, comunica la Fiorentina, si trasferisce nel campionato degli Emirati Arabi. Questo il comunicato della società gigliata: