Di Marzio: Sabiri, si sblocca qualcosa? Cercasi soluzione esotica

Dopo le cessioni sempre più vicine di Brekalo e Barak in Turchia, potrebbe sbloccarsi anche la situazione relativa ad Abdelhamid Sabiri. Come scrive l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio su X, il marocchino sarebbe in trattativa con un club egiziano. Non si conosce ancora il nome del club, ma il club viola attende "con ansia" l'uscita del trequartista fuori dai piani di Palladino, che l'ultima stagione ha giocato in Arabia Saudita.