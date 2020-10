Tuttosport: Douglas Costa ultimo ostacolo per Chiesa alla Juventus

Come riportato da Tuttosport, la Juventus è decisa a chiudere l’operazione Chiesa come ultimo colpo del mercato. Ma a tre giorni dal gong sono ancora diversi i pezzi del puzzle che devono assestarsi. L’operazione tra Fiorentina e Juventus è legata indissolubilmente al destino di Douglas Costa. Paratici dovrà offrire al brasiliano un’occasione di trasferimento adeguata ed appetibile per aggiustare il bilancio. Anche le uscite di Khedira e De Sciglio al momento sono in stallo, con i bianconeri alla disperata ricerca di soluzioni.