Tuttosport: Commisso incassa grazie alle Coppe, lievita un nome per l’attacco

All'interno dell'edizione odierna di Tuttosport si parla della stagione della Fiorentina. In particolare, il giornale si focalizza sugli incassi che i due percorsi nelle Coppe assicureranno alla proprietà gigliata. Per questo, nonostante le parole di Rocco Commisso dopo la partita contro la Cremonese, sul mercato c'è un nome più di altri che prende quotazione. Trattasi di M'Bala Nzola, attaccante accostato in svariate riprese alla Fiorentina, richiesta esplicita di Vincenzo Italiano per rinforzare l'attacco viola.