Commisso: “Italiano? l’ho difeso. Sogni? Sì, ma non voglio finire come la Juve”

Intervenuto a SportMediaset, il presidente viola Rocco Commisso ha parlato così: "Ora due finali? Ne prendiamo una alla volta, andiamo a Roma dove forse sarò. Sono molto contento, stasera non era facile, la coreografia è stata spettacolare e devo dire solo "grazie a tutti", dal mister, allo staff fino ai giocatori. Soddisfazione? Io porto solo i soldi dall'America, il lavoro qua lo fanno altri, ringrazio i dirigenti e pure mia moglie è contenta. Fiorentina rivelazione? Speriamo che il Signore ci aiuti, io sarò qui per la Conference, domenica c'è la Sampdoria e voglio pensare una partita alla volta.

Italiano? E' bravissimo, gli ho fatto i complimenti, è la sua prima finale di Coppa Italia, sta facendo un grandissimo lavoro e quando lo hanno criticato gli sono stato vicino. Mi sono preso le responsabilità e fatto da scudo. Il mio sogno? La situazione con i ricavi è un problema per noi, non vogliamo fare la fine della Juventus dopo che ha comprato Ronaldo. Questo non succederà mai alla Fiorentina, con me non falliremo mai. Vediamo dove arriveremo..."