Prestigio e soldi: ecco quanto la Fiorentina potrebbe incassare dalle coppe

"Dalla Coppa Italia e dall’annessa Supercoppa - si legge - potranno arrivare anche più di 10 milioni a seconda di come finirà la finale dell’Olimpico. Raggiungendo la finale si guadagnano più o meno 3 milioni, a cui ne vanno aggiunti 4,5 per la vincitrice e 2 per l’altra finalista, oltre al 45% del botteghino che potrebbe aggirarsi sui 2 milioni. Fin qui la Fiorentina ha guadagnato 712 mila euro dalla biglietteria delle gare di Coppa Italia. Quindi o 8,2 o 5,7 milioni totali, più il gettone garantito della Final Four di Supercoppa, che vale altri 2 milioni. Andranno poi aggiunti i diritti tv per questo viaggio in Arabia Saudita. Gli introiti televisivi della Coppa Italia, invece, sono già compresi nel saldo dell’attuale triennio che comprende pure quelli per la serie A.