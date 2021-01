Secondo quanto riporta Tuttosport, sono Felipe Caicedo e Lucas Torreira gli obiettivi della Fiorentina sul mercato per affrontare al meglio la seconda parte di stagione. Pradè sta valutando l’attaccante laziale (senza scordare Pavoletti e Scamacca), possibile offerta di circa 5 milioni di euro e accordo fino al 2023 con il giocatore tentato però dalle ricche sirene del Qatar. Per il centrocampo, possibile nuovo assalto a Torreira che già Pradè aveva cercato in estate: l’esperienza dell’ex doriano all’Atletico Madrid (solo 11 presenze) sarebbe ai titoli di coda. I viola però nel frattempo dovranno decidere il futuro di Alfred Duncan, che piace al Cagliari.