Prima la classifica, poi il mercato. El Shaarawy e Caicedo, ecco le condizioni

Prima sistemare la classifica – scrive oggi la Gazzetta dello Sport – poi il mercato. La priorità della Fiorentina adesso è ritrovare la tranquillità anche in graduatoria, quindi Pradè e Barone si attiveranno per rinforzare la rosa. Con chi? Due i nomi fatti dalla Rosea. Stephan El Shaarawy, di rientro dalla Cina, cerca una squadra che gli dia spazio in vista degli Europei. La sua priorità sarebbe il ritorno alla Roma, ma se i giallorossi tergiversassero ecco che si inserirebbero i viola. Discorso opposto per Caicedo (SCHEDA), che invece non è lui una priorità per via dell’alto ingaggio, dell’età avanzata e del fatto che la Fiorentina preferirebbe una seconda punta in appoggio a Vlahovic.

