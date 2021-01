La Fiorentina punta su Vlahovic. L’identikit del profilo cercato da Pradè

Un gennaio viola intenso, in campo come fuori. Il mercato invernale – scrive La Repubblica – potrebbe dare un’ulteriore mano alla Fiorentina a migliorare l’organico. Sicuramente qualcosa succederà in attacco. Patrick Cutrone lascerà Firenze e la società sta valutando le eventuali alternative. L’obiettivo è trovare un giocatore che possa ricoprire più ruoli in fase offensiva. E che soprattutto non tolga spazi a Dusan Vlahovic. La Fiorentina ha infatti deciso di puntare sull’attaccante serbo, che rappresenta il futuro.