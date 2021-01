Caicedo e Nsame per l’attacco, tutti i profili sullo sfondo. Ricci come Amrabat?

Tramontate piste che sembravano davvero vive, come Piatek e Milik, si guarda alle alternative ancora in piedi: La Nazione cita ovviamente Caicedo, che si è messo sul mercato dopo gli screzi con Inzaghi, e con 7 milioni può lasciare la Capitale. Stessa cifra chiede lo Young Boys per far partire il suo bomber Nsame, per il quale la Fiorentina ha chiesto informazioni. Non vanno lasciati da parte Scamacca, che lascerà il Genoa per essere prestato altrove, ed El Shaarawy, che cerca squadra dopo la fine dell’esperienza in Cina. Infine, spostandosi al centrocampo, il quotidiano disegna per Ricci dell’Empoli un percorso simile a quello di Amrabat: la Fiorentina lo vorrebbe acquistare a gennaio per lasciarlo al Castellani e goderselo a partire dalla nuova stagione.

