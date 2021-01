Milenkovic no, Vlahovic… forse. I rinnovi dei serbi primo scoglio al ritorno di Commisso

La Gazzetta dello Sport scrive che Rocco Commisso non riuscirà a tornare in Italia in tempo per assistere alla partita di domani contro il Bologna. Comunque, al suo ritorno, una delle prime cose da fare sarà rendersi conto delle reali possibilità di rinnovo con Milenkovic e Vlahovic. Se per il difensore le speranze sono ridotte all’osso, per l’attaccante il discorso è un po’ più complicato. Andiamo con ordine. Milenkovic è destinato a partire a giugno portando 30-35 milioni di euro, e verrà sostituito da Martinez Quarta (per il quale è stata rifiutata un’offerta dalla Spagna) e Igor nelle gerarchie. Vlahovic sembrava pronto a rinnovare in qualsiasi momento, ma adesso il suo agente prende tempo. La Fiorentina è ottimista, Commisso si confronterà personalmente con il suo pupillo, per convincerlo ad estendere il contratto. Sullo sfondo, la Roma…

