Tottenham, cinque nomi per il centravanti: ci sono Vlahovic e Belotti

Belotti e Vlahovic sono nei radar della società londinese

Il Tottenham è alla ricerca di un attaccante. Nelle ultime ore, in particolare, è arrivata la rottura con Harry Kane e per questo Paratici è costretto a guardarsi attorno per arrivare a quello che diventerà il centravanti titolare degli Spurs. In merito a questo arriva il punto dell'esperto di mercato Nicolò Schira, che con un tweet spiega come nella lista della società londinese siano presenti 5 attaccanti.