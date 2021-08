Kane rompe con il Tottenham, è braccio di ferro. Vlahovic il sostituto?

Gli ultimi aggiornamenti sull'attaccante della nazionale inglese

Secondo quanto riportato da Sky Sport UK, si accendono le polemiche intorno ad Harry Kane. L'attaccante inglese oggi non si è presentato al centro sportivo degli Spurs al termine del periodo di ferie. È crisi con la dirigenza. Il braccio di ferro è aperto e la volontà non certo nascosta è quella di lasciare il club. Il Manchester City osserva interessato ed è pronto a sborsare una cifra record. Al momento il club londinese fa muro ma il bomber sembra fermo sulle sue posizioni. Si è parlato tanto di Vlahovic in ottica Spurs come possibile sostituto, ma dipenderà molto dalle trattive per il rinnovo del serbo ed eventuali decisioni di Commisso. Prossime settimane decisive per arrivare al verdetto di questi rebus.