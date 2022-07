Toci, i professionisti dopo la Primavera: si fa avanti un club di Serie B

Lo scorso anno il calciatore è diventato il titolare della Primavera della Fiorentina dopo essere arrivato in viola un anno prima, dal Sudtirol. Nell’ultima stagione si è messo in luce segnando complessivamente 15 gol e fornendo anche 8 assist. Il Cosenza lo prenderebbe in prestito per completare l’attacco e permettere così a Toci di proseguire il suo percorso di crescita iniziato lo scorso anno.