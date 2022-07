Torreira, opzione Roma difficile. La Juventus si fa avanti per l’ex viola

Su La Gazzetta dello Sport si parla del possibile trasferimento dell'ex viola Lucas Torreira alla Roma. La sensazione, nonostante l'ammissione di ieri da parte del giocatore, è che l'opzione giallorossa sia difficile. I motivi sono molteplici, primo fra tutti la volontà del club capitolinodi provare a chiudere per Frattesi. Poi ci sono le richieste di Mourinho, che cerca giocatori fisicamente più prestanti come Aouar del Lione e Saul dell'Atletico Madrid. Ma le vie del mercato, al momento, non sono state ancora esplorate in modo compiuto.