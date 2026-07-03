Grosso lo vuole e lui vuole Firenze: Thorstvedt alla Fiorentina "s'ha da fare?" Le ultime secondo Alfredo Pedullà

La pista che porta a Kristian Thorstvedt resta una delle più calde del mercato della Fiorentina. Secondo Alfredo Pedullà , sono in corso contatti tra il club viola e il Sassuolo per trovare un’intesa sul trasferimento del centrocampista norvegese.

Si tratta di una precisa richiesta di Fabio Grosso , che conosce molto bene il giocatore dopo l’esperienza condivisa in neroverde e lo considera un profilo ideale per il suo centrocampo.

Thorstvedt, il cui contratto è in scadenza tra meno di un anno, ha ricevuto anche altre offerte, ma la sua priorità sarebbe quella di trasferirsi a Firenze. La volontà del giocatore potrebbe quindi rivelarsi un fattore decisivo nella trattativa.