La pista che porta a Kristian Thorstvedt resta una delle più calde del mercato della Fiorentina. Secondo Alfredo Pedullà, sono in corso contatti tra il club viola e il Sassuolo per trovare un’intesa sul trasferimento del centrocampista norvegese.
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VIOLA NEWS calciomercato Thorstvedt-Fiorentina, Pedullà: “Pista calda. Ha altre offerte, ma vuole Firenze”
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Thorstvedt-Fiorentina, Pedullà: “Pista calda. Ha altre offerte, ma vuole Firenze”
Grosso lo vuole e lui vuole Firenze: Thorstvedt alla Fiorentina "s'ha da fare?" Le ultime secondo Alfredo Pedullà
Si tratta di una precisa richiesta di Fabio Grosso, che conosce molto bene il giocatore dopo l’esperienza condivisa in neroverde e lo considera un profilo ideale per il suo centrocampo.
Thorstvedt, il cui contratto è in scadenza tra meno di un anno, ha ricevuto anche altre offerte, ma la sua priorità sarebbe quella di trasferirsi a Firenze. La volontà del giocatore potrebbe quindi rivelarsi un fattore decisivo nella trattativa.
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