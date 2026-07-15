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Sport Mediaset: “Pressing per Ruggeri. La proposta di Paratici all’Atletico Madrid”

Ruggeri
Torna di moda Ruggeri? Secondo Sport Mediaset, Paratici sarebbe tornato sull'ex esterno dell'Atalanta
Matteo Torniai Redattore 

La Fiorentina continua a monitorare il mercato degli esterni e nelle ultime ore è riemerso con forza il profilo di Matteo Ruggeri. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, Fabio Paratici starebbe lavorando per convincere l’Atletico Madrid a lasciar partire l’ex Atalanta dopo appena una stagione in Spagna.

Il possibile affare

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L’operazione, almeno nelle intenzioni del club viola, dovrebbe svilupparsi sulla base di un prestito con diritto di riscatto, formula che permetterebbe alla Fiorentina di contenere l’investimento immediato in un’estate caratterizzata da numerosi movimenti in entrata.

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