La Fiorentina continua a monitorare il mercato degli esterni e nelle ultime ore è riemerso con forza il profilo di Matteo Ruggeri. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, Fabio Paratici starebbe lavorando per convincere l’Atletico Madrid a lasciar partire l’ex Atalanta dopo appena una stagione in Spagna.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS calciomercato Sport Mediaset: “Pressing per Ruggeri. La proposta di Paratici all’Atletico Madrid”
calciomercato
Sport Mediaset: “Pressing per Ruggeri. La proposta di Paratici all’Atletico Madrid”
Torna di moda Ruggeri? Secondo Sport Mediaset, Paratici sarebbe tornato sull'ex esterno dell'Atalanta
Il possibile affare—
L’operazione, almeno nelle intenzioni del club viola, dovrebbe svilupparsi sulla base di un prestito con diritto di riscatto, formula che permetterebbe alla Fiorentina di contenere l’investimento immediato in un’estate caratterizzata da numerosi movimenti in entrata.
© RIPRODUZIONE RISERVATA