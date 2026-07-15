Torna di moda Ruggeri? Secondo Sport Mediaset, Paratici sarebbe tornato sull'ex esterno dell'Atalanta

La Fiorentina continua a monitorare il mercato degli esterni e nelle ultime ore è riemerso con forza il profilo di Matteo Ruggeri. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, Fabio Paratici starebbe lavorando per convincere l’Atletico Madrid a lasciar partire l’ex Atalanta dopo appena una stagione in Spagna.