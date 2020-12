I prossimi saranno giorni caldi per il futuro di Fernando Llorente, attaccante spagnolo classe ’85 che potrebbe lasciare Napoli a gennaio. Secondo quanto riporta il sito di Sky Sport, infatti, la Sampdoria è fortemente interessata al giocatore e potrebbe parlarne con il club azzurro in occasione della sfida di domani allo stadio Maradona. I blucerchiati propongono sei mesi di contratto e chiedono un contributo sull’ingaggio al Napoli.

Llorente non ha ancora espresso un parere sull’operazione e sta alla finestra, in attesa che il suo entourage capisca i margini di accordo tra le due società. L’affare potrebbe accelerare se la Samp dovesse offrire un contratto dalla durata di un anno e mezzo. Sull’esperto attaccante ci sono anche Benevento e Fiorentina, che già nel corso della sessione estiva di calciomercato avevano espresso il loro interesse per Llorente.