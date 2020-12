La Fiorentina si inserisce nella corsa a Veron. Il costo è alto, rimane in piedi l’alternativa

La cessione di Pedro al Flamengo è solo il primo colpo di un mercato che dalla prossima settimana entrerà nel vivo, anche se non sarà ufficialmente aperto prima di gennaio. Rimanendo in Brasile, La Nazione fa il nome di Gabriel Veron, classe 2002, in forza al Palmeiras. Tra le squadre che avrebbero manifestato interesse, secondo i brasiliani, ci sarebbero Fiorentina, Arsenal, United e Juventus. Costo molto alto, si parla di non meno di 25 milioni di base e di un contratto in scadenza nel 2025; tradotto, un esborso da capogiro.

Il quotidiano prosegue spiegando che Krzysztof Piatek potrebbe essere pagato molto meno: L’Hertha Berlino continua a lanciare segnali di apertura per un’operazione da 18 milioni totali da pagare in più tranches. Tutto questo sempre che Cutrone trovi una nuova collocazione. Bologna e Samp sono in prima linea, Parma più defilato.