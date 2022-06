Si accende la pista Arnautovic: possibile scambio di attaccanti

C'è anche Marko Arnautovic tra i nomi accostati alla Fiorentina per l'attacco. I viola cercano un'alternativa di livello a Cabral da inserire in rosa e monitorano vari profili. Sembrano in stand by le piste che portano a Belotti e Joao Pedro, mentre a parte vi parliamo della situazione di Pinamonti. La Nazione di oggi svela però un dettaglio interessante sull'attaccante austriaco del Bologna.

La ricostruzione fatta dal quotidiano è la seguente: sarebbero stati i rossoblù a contattare la Fiorentina per parlare di Kouame. Il Bologna ha bussato alla porta viola e ha chiesto agli uomini mercato di Commisso quale potrebbe una pedina di scambio da prendere in considerazione per il belga. La risposta dei dirigenti viola è stata appunto, Arnautovic. Occhio dunque ai possibili sviluppi della trattativa. Ricordiamo che Koaumè è anche in ballo per un altro scambio, stavolta con l'Atalanta.